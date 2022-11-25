"Челси" уверен, что Маунт подпишет новый контракт

"Челси" уверен в подписании нового контракта со своим полузащитником Мейсоном Маунтом.

Ранее в ноябре появилась информация, что переговоры Маунта и "Челси" о новом контракте находятся в тупике, и "Ливерпуль" с "Ювентусом" уже проявили свой интерес к Мейсону.



В данный момент у Маунта остается только один полный год по действующему соглашению, и у сторон действительно существуют некоторые разногласия — прежде всего насчет зарплаты, поскольку Мейсон желает встать в один ряд с самыми высокооплачиваемыми игроками команды Грэма Поттера.



Однако TEAMtalk утверждает, что "Челси" сохраняет уверенность насчет достижения компромисса со своим воспитанником, который сейчас выступает за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре.



"Синие" уже запланировали новый раунд переговоров с 23-летним Маунтом на январь и не верят, что Мейсон помышляет об отъезде со "Стэмфорд Бридж".