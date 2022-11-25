Каррагер: "Эта сборная Англии лучше "золотого поколения"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что сборная Англии в своем нынешнем виде лучше тех национальных команд, за которые выступал он.

В свое время Каррагеру довелось быть частью так называемого "золотого поколения" сборной Англии. Та команда обладала звездами вроде Рио Фердинанда, Джона Терри, Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда, но ничего не добилась на международном уровне.



В то же время при Гарете Саутгейте англичане достигли полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020, поэтому Джейми ставит нынешнюю сборную выше.



"Я согласен с тем, что сказали Кайл Уолкер и другие на этой неделе. Эта сборная Англии добилась гораздо большего, нежели любая другая, в которую вызывался я".



"Когда мы говорим о "золотом поколении", мы думаем о них как о группе индивидуально сильных игроков, но футбол — это командная игра, и там нам никогда не удавалось стать отличной командой".



"Мы были отличной группой отдельных игроков, которые на клубном уровне проявляли себя гораздо лучше, нежели на международном уровне. Многим же из нынешних парней удается перенести свою клубную форму из Премьер-Лиги на международный уровень".



"Если нас называли "золотым поколением", то эта команда заслуживает называться похожим образом", — сообщил Каррагер Sky Sports.