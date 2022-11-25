FA обратилась к ФИФА за разъяснениями насчет пенальти на ЧМ-2022
FA официально попросила ФИФА внести определенность с назначением пенальти на Чемпионате Мира в Катаре.
После победы 6:2 над Ираном главный тренер англичан Гарет Саутгейт выразил опасения насчет предвзятости рефери к своей команде в Катаре.
Саутгейт недоумевал, почему рефери не присудил явный пенальти за фол на защитнике англичан Харри Магуайре, хотя перед турниром ФИФА обещала, что такие 11-метровые будут назначаться.
"Мы подали запрос. Пока мы не получили никакого ответа".
"Мы обеспокоены отсутствием последовательности в решениях. Мы знаем, что рискуем поплатиться за некоторые вещи. Думаю, все команды на турнире испытывают беспокойство, потому что ты не совсем понимаешь, что тебе дозволено", — цитирует Саутгейта BBC.
25.11.2022 08:00
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