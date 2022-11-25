Потенциальные покупатели МЮ обратились к Вудворду

Сразу несколько потенциальных инвесторов обратились к бывшему вице-президенту "Манчестер Юнайтед" Эду Вудворду за помощью с покупкой клуба.

На текущей неделе семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед" с 2005 года, подтвердило свое намерение продать клуб.



По информации Daily Mirror, это может стать шансом для 51-летнего Вудворда вернуться на "Олд Траффорд" в какой-нибудь роли.



Вудворд, бывший банкир JP Morgan, ассистировал Глэйзерам с момента их покупки "Юнайтед", а с 2013 году фактически управлял клубом, приняв эти обязанности от Дэвида Гилла.



Вудворд анонсировал свой уход из "Юнайтед" вскоре после скандала с Европейской Суперлигой в апреле 2021, а окончательно покинул клуб в феврале 2022.



Теперь потенциальные покупатели "Юнайтед" надеются использовать отношения Вудворда с Глэйзерами, а также познания Эда насчет "красных дьяволов".