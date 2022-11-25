Анонс матча Англия — США

Вторым соперником англичан на групповом этапе Чемпионата Мира в Катара станет сборная США.

Свой путь на Чм-2022 сборная Англии начала с победы 6:2 над Ираном, тогда как Соединенные Штаты поделили очки с Уэльсом (1:1).



Таким образом, в случае победы над американцами в пятницу вечером команда Гарета Саутгейта досрочно выйдет в плей-офф мундиаля.



"Это хороший период для английского футбола. На юношеском уровне, взрослом уровне, с нашей женской командой — куча позитивных вещей".



"Мы чувствуем, что сможем оставаться боеспособными много лет, и именно в этом наша цель — продолжать добираться до поздних стадий соревнований, чего нам многие годы не удавалось".



"Игроки заставляют считаться с нашей страной и возвращают нам уважение на международной арене — нужно продолжать делать это", — сообщил Саутгейт.



- Это будет третья встреча Англии и США на Чемпионатах Мира. Американцы победили 1:0 в 1950 году и добыли ничью 1:1 в 2010.



- Англичане выиграли восемь из 11 встреч с США во всех соревнованиях (1 ничья, 2 поражения).



- Англичане выиграли последнюю встречу с США — 3:0 в ноябре 2018, причем то был товарищеский матч. Тогда, к слову, Трент Александер-Арнольд и Каллум Уилсон забили по своему пока что единственному голу за национальную команду.



- Сборная США пропускала в каждом из 18 последних матчей на Чемпионатах Мира против европейских команд (всего 32 гола).



- Англичане могут выиграть два первых матча на Чемпионате Мира в четвертый раз. Так было в 1982, 2006 и 2018 годах.



- Сборная США провела на Чемпионатах Мира больше матчей без 0:0, чем какая-либо другая команда (34). Англия, напротив, является рекордсменом мундиалей по безголевым ничьим (11).



- Против Ирана англичане совершили 716 точных передач, и это их рекорд в рамках Чемпионата Мира с 1966 года. 116 из этих 716 приходятся на защитника Джона Стоунса.



- Не сумев преодолеть групповую стадию ЧМ-2014, сейчас Англия может выйти в плей-офф большого международного турнира четвертый рад подряд.



Полузащитник англичан Джеймс Мэддисон по-прежнему не тренируется из-за проблем с коленом. Харри Магуайр в порядке, несмотря на вынужденную замену против Ирана. Кайл Уолкер может сыграть впервые после операции на пахе. Харри Кейн возобновил тренировки после травмы лодыжки.



ЧМ-2022 в Катаре. Группа B. 2-й тур

Сборная Англии — сборная США

Эль-Хаур. Стадион "Аль-Байт". 22:00 Онлайн-трансляция