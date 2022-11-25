Правительство Саудовской Аравии поощряет интерес своих инвесторов к МЮ и "Ливерпулю"

Министр спорта Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Турки аль-Фейсал заявил, что правительство его страны поддержит частных инвесторов, желающих приобрести "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Как известно, в данный момент два самых титулованных клуба Англии оказались выставлены на продажу их американскими владельцами.



С октября 2021 Суверенный фон Саудовской Аравии владеет "Ньюкаслом", и принц Абдул-Азиз поощряет интерес других инвесторов своей страны к клубам Премьер-Лиги.



"Что касается частного сектора, то я не могу говорить от их лица, но оттуда существует большой интерес и аппетит, а также большая страсть к футболу".



"Премьер-Лигу смотрят больше других лиг в Саудовской Аравии и регионе, и у нас много фанатов Премьер-Лиги".



"Мы определенно поддержим, если кто-либо из частного сектора проявит активность, потому что мы знаем, что это окажет положительный эффект на спорт внутри королевства".



"Если найдется частный инвестор, который хочет и может сделать это, то почему нет?" — сообщил принц Абдул-Азиз BBC.