Рой Кин высказался насчет ухода Роналду из МЮ

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин прокомментировал расставание "красных дьяволов" с нападающим Криштиану Роналду.

Ранее на текущей неделе "Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду, и это не стало сюрпризом для Кина.



В то же время Рой чувствует, что "дьяволы" вполне могли предотвратить эту ситуацию, ведь с самого начала было понятно, что Криштиану не вписывается в планы главного тренера Эрика Тен Хага.



"Думаю, это назревало последние месяцы, а интервью просто стало переломным моментом. Но что поделать, жизнь продолжается, "Манчестер Юнайтед" — великий клуб, Криштиану Роналду — великий игрок".



"Это было как развод, конец отношений. Я знаю, каково это — вы расходились, но жизнь продолжается. Он был отличным игроком для "Манчестер Юнайтед", и ему, наверное, следовало бы уйти летом. Нельзя было допускать возникновения такой ситуации".



"Новый тренер никогда не собирался его использовать в матчах, а Роналду не может быть запасным или игроком ротации. Это просто неправильно, это грустно, но такие вещи случаются", — сообщил Кин ITV.