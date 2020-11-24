Магуайр сравнил себя с Роналду

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр сравнил себя с нападающим Криштиану Роналду.

В преддверии Чемпионата Мира в Катаре не утихали разговоры о том, стоит ли главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту использовать на турнире Магуайра, который в этом сезоне потерял место в стартовом составе "Юнайтед".



Магуайр достойно ответил на это, поспособствовав победе 6:2 над Ираном в минувший понедельник. По словам Харри, он спокойно реагирует на критику — ведь в футболе критикуют даже самых лучших.



"Конечно, никому из футболистов не нравится, когда его критикуют. Но это часть игры. Я играл бок о бок с Криштиану на протяжении пары последних лет, и он один из величайших футболистов, когда-либо пинавших мяч".



"Даже его критикуют изо дня в день, и если это происходит с ним, то может произойти с любым. Я в том положении, когда играю за "Манчестер Юнайтед" и являюсь капитаном, так что критика — это часть игры".



"Для меня Криштиану Роналду — один из величайших игроков всех времен, и раз его критикуют ежедневно, то это может случиться с каждым. Я просто продолжают трудиться и стараюсь изо всех сил. Это все, что ты можешь", — цитирует Магуайра Evening Standard.