Каррагер встревожен отставкой Уорда

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер находит "тревожной" отставку спортивного директора мерсисайдского клуба Джулиана Уорда.

Ранее днем стало известно, что Уорд, заступивший на свой пост только минувшим летом, покинет "Ливерпуль" в конце этого сезона.



Каррагер чувствует, что это стало неожиданностью для "Ливерпуля", и догадывается, что это имеет отношение к планам владельцев продать клуб.



"Думаю, это не идеальный сценарий. Когда речь о человеке, который отвечает за комплектацию состава, то он активно занимается этим не только сейчас, но также с прицелом на январское трансферное окно и лето".



"Это ощущается как небольшой шок. Уверен, "Ливерпуль" слегка встревожен прямо сейчас".



"Кажется, это как-то связано с происходящим вокруг владельцев. Майкл Эдвардс ушел. На его место пришел Джулиан Уорд, а теперь уходит и он".



"Думаю, будет нелегко сразу же пригласить кого-нибудь другого. Это стало шоком, и я уверен, они не готовились к такому прямо сейчас".



"Но кто-нибудь займет эту роль, и я надеюсь, он будет так же успешен, как Джулиан Уорд и Майкл Эдвардс в прошлом", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.