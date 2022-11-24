МЮ и "Ливерпуль" ищут новых владельцев среди одних и тех же инвесторов

Владельцы "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" ищут новых владельцев среди одних и тех же инвесторов.

На текущей неделе семейство Глэйзеров объявило о своей готовности продать "Юнайтед", а немногим ранее компания Fenway Sports Group выставила на продажу "Ливерпуль".

Несмотря на заоблачные суммы, которые озвучиваются в прессе, Sky Sports считает, что реалистичная цена "Манчестер Юнайтед" — 4 миллиарда фунтов, "Ливерпуля" — 2.75 млрд. фунтов.

Более того, находясь в поисках новых владельцев, "Юнайтед" и "Ливерпуль" "рыбачат в одном пруду", фактически конкурируя друг с другом.

Еще один нюанс в том, что 25 процентов акций "Юнайтед" торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка, и этот факт упросил бы продажу "красных дьяволов" инвесторам из Соединенных Штатов.

Также сообщается, что Qatar Sports Investments, владеющая ПСЖ, в покупке "Юнайтед" не заинтересована.


Метки FSG, Глэйзеры, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2022 20:00

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