МЮ и "Ливерпуль" ищут новых владельцев среди одних и тех же инвесторов

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" ищут новых владельцев среди одних и тех же инвесторов.

На текущей неделе семейство Глэйзеров объявило о своей готовности продать "Юнайтед", а немногим ранее компания Fenway Sports Group выставила на продажу "Ливерпуль".



Несмотря на заоблачные суммы, которые озвучиваются в прессе, Sky Sports считает, что реалистичная цена "Манчестер Юнайтед" — 4 миллиарда фунтов, "Ливерпуля" — 2.75 млрд. фунтов.



Более того, находясь в поисках новых владельцев, "Юнайтед" и "Ливерпуль" "рыбачат в одном пруду", фактически конкурируя друг с другом.



Еще один нюанс в том, что 25 процентов акций "Юнайтед" торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка, и этот факт упросил бы продажу "красных дьяволов" инвесторам из Соединенных Штатов.



Также сообщается, что Qatar Sports Investments, владеющая ПСЖ, в покупке "Юнайтед" не заинтересована.