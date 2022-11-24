Луис Диас мечтает о Ла Лиге

Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас признался, что мечтает поиграть в испанской Ла Лиге.

Диас утвердился важным игроком "Ливерпуля" с момента своего перехода из "Порту" 10 месяцев назад, хотя сейчас Луис не играет за свой клуб с 9 октября, когда против "Арсенала" он получил травму колена.



25-летний колумбиец безмерно благодарен "Ливерпулю", но не скрывает, что у него есть детская мечта насчет Испании.



"Я бы хотел поиграть за клуб из Испании, которая всегда привлекала внимание моей семьи, но это больше детская мечта".



"Сейчас я помышляют только о том, чтобы выигрывать трофеи и творить историю с "Ливерпулем", который является одним из крупнейших клубов в мире. Я очень благодарен за возможность, которую они дали мне", — цитирует Диаса Goal.