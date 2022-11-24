Аврам Глэйзер ответил Роналду

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Аврам Глэйзер отреагировал на заявление нападающего Криштиану Роналду о том, что владельцам "красных дьяволов" плевать на клуб.

Соответствующее заявление Роналду сделал во время своего скандального интервью Пирсу Моргану, что в итоге привело к расторжению контракта Криштиану.



Пойманный репортерами в Уэс-Палм-Бич, штат Флорида, Глэйзер не стал опровергать слова Роналду, лишь подтвердив, что "Юнайтед" выставлен на продажу.



"Как мы и объявили вчера, совет директоров провел изыскания и решил изучить различные стратегические альтернативы — и именно этим мы заняты. Посмотрим, к чему это приведет".



"Я скажу вам насчет Криштиану Роналду. Он был отличным игроком для "Манчестер Юнайтед". Я ценю все то, что он сделал для клуба, и я желаю его всего наилучшего в будущем", — сообщил Глэйзер Sky Sports.