Аврам Глэйзер ответил Роналду
Совладелец "Манчестер Юнайтед" Аврам Глэйзер отреагировал на заявление нападающего Криштиану Роналду о том, что владельцам "красных дьяволов" плевать на клуб.
Соответствующее заявление Роналду сделал во время своего скандального интервью Пирсу Моргану, что в итоге привело к расторжению контракта Криштиану.
Пойманный репортерами в Уэс-Палм-Бич, штат Флорида, Глэйзер не стал опровергать слова Роналду, лишь подтвердив, что "Юнайтед" выставлен на продажу.
"Как мы и объявили вчера, совет директоров провел изыскания и решил изучить различные стратегические альтернативы — и именно этим мы заняты. Посмотрим, к чему это приведет".
"Я скажу вам насчет Криштиану Роналду. Он был отличным игроком для "Манчестер Юнайтед". Я ценю все то, что он сделал для клуба, и я желаю его всего наилучшего в будущем", — сообщил Глэйзер Sky Sports.
24.11.2022 18:00
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