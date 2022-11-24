Apple заинтересована в покупке "Юнайтед"
Компания Apple заинтересована в приобретении "Манчестер Юнайтед" у семейства Глэйзеров.
Ранее на текущей неделе Глэйзеры официально подтвердили, что ищут покупателя на "Юнайтед". Американское семейство наняло инвестиционных банкиров для выполнения этой задачи.
Возможность приобрести один из популярнейших футбольных клубов в мире вызвала настоящий ажиотаж среди инвесторов со всего мира.
Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, очередным претендентом на покупку "Юнайтед" стала базирующаяся в Калифорнии компания Apple.
Apple не имеет опыта владения футбольным клубом, однако интересы компании Тима Кука простираются далеко за пределы смартфонов, компьютеров и гаджетов, и спорт — одна из таких областей.
Утверждается, что Apple может предложить Глэйзерам 5.8 млрд. фунтов за "красных дьяволов".
24.11.2022 17:00
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Последние комментарии:
я понимаю если бы сам тим или безос хотели бы купить, попутно рекламируя свою компанию, но это уже soccertech какой-то
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боже, газетчикам видимо очень скучно. кто следующий? путин? назарбаев?
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Ммм, Тим Кок
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Вот это спрос
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