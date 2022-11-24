Apple заинтересована в покупке "Юнайтед"

Тим Кук Компания Apple заинтересована в приобретении "Манчестер Юнайтед" у семейства Глэйзеров.

Ранее на текущей неделе Глэйзеры официально подтвердили, что ищут покупателя на "Юнайтед". Американское семейство наняло инвестиционных банкиров для выполнения этой задачи.

Возможность приобрести один из популярнейших футбольных клубов в мире вызвала настоящий ажиотаж среди инвесторов со всего мира.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, очередным претендентом на покупку "Юнайтед" стала базирующаяся в Калифорнии компания Apple.

Apple не имеет опыта владения футбольным клубом, однако интересы компании Тима Кука простираются далеко за пределы смартфонов, компьютеров и гаджетов, и спорт — одна из таких областей.

Утверждается, что Apple может предложить Глэйзерам 5.8 млрд. фунтов за "красных дьяволов".


Метки Apple, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 24.11.2022 18:12 # tursa
    я понимаю если бы сам тим или безос хотели бы купить, попутно рекламируя свою компанию, но это уже soccertech какой-то

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  2. tursa 24.11.2022 18:11 # tursa
    боже, газетчикам видимо очень скучно. кто следующий? путин? назарбаев?

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  3. ilovemanutd 24.11.2022 17:20 # ilovemanutd
    Ммм, Тим Кок

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  4. mancunia-planet 24.11.2022 17:08 # mancunia-planet
    Вот это спрос

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