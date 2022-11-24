Apple заинтересована в покупке "Юнайтед"

Компания Apple заинтересована в приобретении "Манчестер Юнайтед" у семейства Глэйзеров.

Ранее на текущей неделе Глэйзеры официально подтвердили, что ищут покупателя на "Юнайтед". Американское семейство наняло инвестиционных банкиров для выполнения этой задачи.



Возможность приобрести один из популярнейших футбольных клубов в мире вызвала настоящий ажиотаж среди инвесторов со всего мира.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, очередным претендентом на покупку "Юнайтед" стала базирующаяся в Калифорнии компания Apple.



Apple не имеет опыта владения футбольным клубом, однако интересы компании Тима Кука простираются далеко за пределы смартфонов, компьютеров и гаджетов, и спорт — одна из таких областей.



Утверждается, что Apple может предложить Глэйзерам 5.8 млрд. фунтов за "красных дьяволов".