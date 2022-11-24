"Ливерпуль" теряет своего спортивного директора

Джулиан Уорд покинет должность спортивного директора "Ливерпуля" в конце этого сезона.

41-летний Уорд только минувшим летом стал спортивным директором "Ливерпуля". До этого был транзитный период, когда Джулиан принимал дела у своего предшественника Майкла Эдвардса.



Уорд сыграл ключевую роль в приобретениях Луиса Диаса, Дарвина Нуньеса, Фабиу Карвалью, Калвина Рэмси и Артура Мело. Также при Джулиане "красные" продлили контракты с Мохамедом Салахом, Диогу Жотой, Харви Эллиоттом, Джо Гомесом и Кертисом Джонсом.



Несмотря на определенные успехи, Уорд уведомил владельцев "Ливерпуля" о своем желании покинуть клуб. Как сообщает The Guardian, это стало настоящим шоком для компании Fenway Sports Group, которой лишь удалось отсрочить уход Джулиана до конца сезона.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был очень близок и с Эдвардсом, и с Уордом — модель со спортивным директором успешно работала с 2016 года, и теперь "красным" придется искать другого человека или менять свою структуру.