"Ливерпуль" теряет своего спортивного директора

Джулиан Уорд Джулиан Уорд покинет должность спортивного директора "Ливерпуля" в конце этого сезона.

41-летний Уорд только минувшим летом стал спортивным директором "Ливерпуля". До этого был транзитный период, когда Джулиан принимал дела у своего предшественника Майкла Эдвардса.

Уорд сыграл ключевую роль в приобретениях Луиса Диаса, Дарвина Нуньеса, Фабиу Карвалью, Калвина Рэмси и Артура Мело. Также при Джулиане "красные" продлили контракты с Мохамедом Салахом, Диогу Жотой, Харви Эллиоттом, Джо Гомесом и Кертисом Джонсом.

Несмотря на определенные успехи, Уорд уведомил владельцев "Ливерпуля" о своем желании покинуть клуб. Как сообщает The Guardian, это стало настоящим шоком для компании Fenway Sports Group, которой лишь удалось отсрочить уход Джулиана до конца сезона.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был очень близок и с Эдвардсом, и с Уордом — модель со спортивным директором успешно работала с 2016 года, и теперь "красным" придется искать другого человека или менять свою структуру.


Метки Ливерпуль, Уорд

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 479

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 24.11.2022 16:30 # narcot
    Накануне ФСБ заявила об «уничтожении» «диверсантов» в Воронежской области. Журналисты Moscow Times выяснили (https://t.me/moscowtimes_ru/9341), что убитые были страйкболистами и фанатами игры S.T.A.L.K.E.R.


    По версии ФСБ, «законспирированная ячейка сторонников украинской националистической идеологии» готовила диверсии на объектах энергетики в Воронеже. При попытке задержания они якобы оказали сопротивление и были убиты. Всего погибли три человека.

    Журналисты Moscow Times нашли в соцсетях профили двоих убитых: Владимира Котовского и человека с ником Сталкер Фосген. Оба были поклонниками видеоигры S.T.A.L.K.E.R. и участвовали в ролевых играх по ее мотивам.

    На опубликованном ФСБ видео осмотра помещения, где были убиты «диверсанты», присутствует тетрадь с надписью «учет личного состава группировки „Свобода“» и знамя с эмблемой в виде головы зеленого волка и надписью «Воля». Анархистская группировка «Свобода» фигурирует в игре S.T.A.L.K.E.R.

    При этом в сюжете передачи «Вести» на телеканале «Россия-1» убитых называли украинскими террористами, а знамя «Свободы» из компьютерной игры замазали, назвав его символом «ультраправой националистической партии „Воля“», основанной «гражданским сектором Евромайдана», отмечает Moscow Times.

    (ответить)

  2. gucman 24.11.2022 16:29 # gucman
    Салам вафлам

    (ответить)

  3. sausage 24.11.2022 16:28 # sausage
    24.11.2022 16:11 #
    narcot
    е6анутым нет покоя
    Источник: http://fapl.ru/posts/96969/?c=1#c7677518

    Отличное кредо для этого персонажа. Наконец-то бульбаш разоткровенничался.

    (ответить)

  4. sausage 24.11.2022 16:26 # sausage
    Херовенько. Любые передряги в руководстве отлаженного механизма не сулят ничего хорошего. Ещё и Гордон уйдёт, продав клуб. Беспокойно как-то.

    (ответить)

  5. narcot 24.11.2022 16:15 # narcot
    АХУЕТЬ))


    Минобороны России: По Киеву 23 ноября ударов не наносили — на город упали ракеты иностранных и украинских средств ПВО.

    (ответить)

  6. mancityman 24.11.2022 16:12 # mancityman
    Ебал, ебу и буду ебать русню!

    Я Русоёб!!!

    (ответить)

  7. meshuggah 24.11.2022 16:12 # meshuggah
    Просто поссал не трамплинпуль

    (ответить)

  8. narcot 24.11.2022 16:11 # narcot
    е6анутым нет покоя



    В кабардинской школе провели максимально приближенные к реальности антитеррористические учения — во время уроки в класс ворвались переодетые в террористов сотрудники школы и старшеклассники, пишут СМИ.

    Ученики покорно выполняли требования «захватчиков» — видимо, их предупредили об учениях. После публикации видео поднялась волна возмущения среди родителей. Теперь школу проверяют сотрудники прокуратуры

    (ответить)

  9. brown-ale 24.11.2022 16:11 # brown-ale
    Теперь чисто будут покупать по Football Manager.

    (ответить)

  10. ivan-tns 24.11.2022 16:10 # ivan-tns
    Крысы бегут с корабля первыми. Следом наверное клопы)

    (ответить)

  11. iskander8sg 24.11.2022 16:10 # iskander8sg
    Как вы успели заметить, по сценарию, всегда есть тупоголовый ватан, который все знает и понимает в мире, европе и ЮСА.
    Теперь роль далбаеба и клоуна занял ванька с трассы.
    Европа в критическом состоянии, скоро будем кушать корни и листья!

    Источник: http://fapl.ru/posts/96959/?c=1

    (ответить)

  12. iskander8sg 24.11.2022 16:09 # iskander8sg
    http://fapl.ru/users/j-silver/
    Этот выбледок сдох или под шконкой на твинке?

    (ответить)

  13. gerrard08 24.11.2022 16:09 # gerrard08
    Ну и хуй с ним по большому счету. До уровня Эдвардса ему было как до луны. Никого особо не смог уломать по уцененке, Нуньеза вообще за оверпрайс взял. А большенство ебанных каличей в составе уходят за бесплатно, считай.

    (ответить)

  14. griboedov 24.11.2022 16:06 # griboedov
    А Эксль?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: