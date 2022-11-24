"Ливерпуль" теряет своего спортивного директора
Джулиан Уорд покинет должность спортивного директора "Ливерпуля" в конце этого сезона.
41-летний Уорд только минувшим летом стал спортивным директором "Ливерпуля". До этого был транзитный период, когда Джулиан принимал дела у своего предшественника Майкла Эдвардса.
Уорд сыграл ключевую роль в приобретениях Луиса Диаса, Дарвина Нуньеса, Фабиу Карвалью, Калвина Рэмси и Артура Мело. Также при Джулиане "красные" продлили контракты с Мохамедом Салахом, Диогу Жотой, Харви Эллиоттом, Джо Гомесом и Кертисом Джонсом.
Несмотря на определенные успехи, Уорд уведомил владельцев "Ливерпуля" о своем желании покинуть клуб. Как сообщает The Guardian, это стало настоящим шоком для компании Fenway Sports Group, которой лишь удалось отсрочить уход Джулиана до конца сезона.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был очень близок и с Эдвардсом, и с Уордом — модель со спортивным директором успешно работала с 2016 года, и теперь "красным" придется искать другого человека или менять свою структуру.
24.11.2022 16:00
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Накануне ФСБ заявила об «уничтожении» «диверсантов» в Воронежской области. Журналисты Moscow Times выяснили (https://t.me/moscowtimes_ru/9341), что убитые были страйкболистами и фанатами игры S.T.A.L.K.E.R.
По версии ФСБ, «законспирированная ячейка сторонников украинской националистической идеологии» готовила диверсии на объектах энергетики в Воронеже. При попытке задержания они якобы оказали сопротивление и были убиты. Всего погибли три человека.
Журналисты Moscow Times нашли в соцсетях профили двоих убитых: Владимира Котовского и человека с ником Сталкер Фосген. Оба были поклонниками видеоигры S.T.A.L.K.E.R. и участвовали в ролевых играх по ее мотивам.
На опубликованном ФСБ видео осмотра помещения, где были убиты «диверсанты», присутствует тетрадь с надписью «учет личного состава группировки „Свобода“» и знамя с эмблемой в виде головы зеленого волка и надписью «Воля». Анархистская группировка «Свобода» фигурирует в игре S.T.A.L.K.E.R.
При этом в сюжете передачи «Вести» на телеканале «Россия-1» убитых называли украинскими террористами, а знамя «Свободы» из компьютерной игры замазали, назвав его символом «ультраправой националистической партии „Воля“», основанной «гражданским сектором Евромайдана», отмечает Moscow Times.
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Салам вафлам
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24.11.2022 16:11 #
narcot
е6анутым нет покоя
Источник: http://fapl.ru/posts/96969/?c=1#c7677518
Отличное кредо для этого персонажа. Наконец-то бульбаш разоткровенничался.
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Херовенько. Любые передряги в руководстве отлаженного механизма не сулят ничего хорошего. Ещё и Гордон уйдёт, продав клуб. Беспокойно как-то.
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АХУЕТЬ))
Минобороны России: По Киеву 23 ноября ударов не наносили — на город упали ракеты иностранных и украинских средств ПВО.
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Ебал, ебу и буду ебать русню!
Я Русоёб!!!
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Просто поссал не трамплинпуль
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е6анутым нет покоя
В кабардинской школе провели максимально приближенные к реальности антитеррористические учения — во время уроки в класс ворвались переодетые в террористов сотрудники школы и старшеклассники, пишут СМИ.
Ученики покорно выполняли требования «захватчиков» — видимо, их предупредили об учениях. После публикации видео поднялась волна возмущения среди родителей. Теперь школу проверяют сотрудники прокуратуры
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Теперь чисто будут покупать по Football Manager.
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Крысы бегут с корабля первыми. Следом наверное клопы)
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Как вы успели заметить, по сценарию, всегда есть тупоголовый ватан, который все знает и понимает в мире, европе и ЮСА.
Теперь роль далбаеба и клоуна занял ванька с трассы.
Европа в критическом состоянии, скоро будем кушать корни и листья!
Источник: http://fapl.ru/posts/96959/?c=1
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http://fapl.ru/users/j-silver/
Этот выбледок сдох или под шконкой на твинке?
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Ну и хуй с ним по большому счету. До уровня Эдвардса ему было как до луны. Никого особо не смог уломать по уцененке, Нуньеза вообще за оверпрайс взял. А большенство ебанных каличей в составе уходят за бесплатно, считай.
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А Эксль?
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