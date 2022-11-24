"Челси" начинает переговоры по Троссарду

"Челси" начинает предварительные переговоры о покупке вингера "Брайтона" Леандро Троссарда.

Как утверждает Football Insider, главный тренер "Челси" Грэм Поттер избрал Троссарда своей приоритетной трансферной целью.



Помочь Поттеру воссоединиться с Троссардом может тот факт, что контракт Леандро истекает в конце этого сезона, хотя у "Брайтона" есть опция продления на 12 месяцев.



"Синим" будет непросто согласовать покупку Троссарда в январе, и в данный момент куда вероятнее, что 27-летний игрок сборной Бельгии уйдет от "чаек" после окончания сезона.



Добавим, оцениваемый в 25 миллионов фунтов Троссард выдающимся образом проводит этот сезон, забив семь голов и отдав три результативные передачи в 14 матчах Премьер-Лиги.