"Челси" начинает переговоры по Троссарду

Леандро Троссард "Челси" начинает предварительные переговоры о покупке вингера "Брайтона" Леандро Троссарда.

Как утверждает Football Insider, главный тренер "Челси" Грэм Поттер избрал Троссарда своей приоритетной трансферной целью.

Помочь Поттеру воссоединиться с Троссардом может тот факт, что контракт Леандро истекает в конце этого сезона, хотя у "Брайтона" есть опция продления на 12 месяцев.

"Синим" будет непросто согласовать покупку Троссарда в январе, и в данный момент куда вероятнее, что 27-летний игрок сборной Бельгии уйдет от "чаек" после окончания сезона.

Добавим, оцениваемый в 25 миллионов фунтов Троссард выдающимся образом проводит этот сезон, забив семь голов и отдав три результативные передачи в 14 матчах Премьер-Лиги.


Метки Брайтон, Троссард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2022 15:00

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  1. shearer1 24.11.2022 15:05 # shearer1
    В Ньюкасл уйдёт ведь

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  2. infamous 24.11.2022 15:02 # infamous
    Челси потихоньку превращается в арсенал...

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