"Челси" начинает переговоры по Троссарду
"Челси" начинает предварительные переговоры о покупке вингера "Брайтона" Леандро Троссарда.
Как утверждает Football Insider, главный тренер "Челси" Грэм Поттер избрал Троссарда своей приоритетной трансферной целью.
Помочь Поттеру воссоединиться с Троссардом может тот факт, что контракт Леандро истекает в конце этого сезона, хотя у "Брайтона" есть опция продления на 12 месяцев.
"Синим" будет непросто согласовать покупку Троссарда в январе, и в данный момент куда вероятнее, что 27-летний игрок сборной Бельгии уйдет от "чаек" после окончания сезона.
Добавим, оцениваемый в 25 миллионов фунтов Троссард выдающимся образом проводит этот сезон, забив семь голов и отдав три результативные передачи в 14 матчах Премьер-Лиги.
24.11.2022 15:00
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