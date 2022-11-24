Amazon и Meta заинтересованы в покупке "Юнайтед"
Компании Amazon и Meta находятся среди претендентов на покупку "Манчестер Юнайтед".
Как известно, Глэйзеры владеют "Юнайтед" уже 17 лет, и на текущей неделе американское семейство впервые озвучило свое намерение продать клуб с "Олд Траффорд".
Продажа "Юнайтед" может принести Глэйзерам свыше 5 миллиардов фунтов, хотя в свое время английский клуб обошелся им только в 790 млн. фунтов.
Среди потенциальных покупателей "Юнайтед" значатся не только частные инвесторы, но и богатейшие корпорации вроде Amazon и Meta, сообщает Daily Mail.
Серьезную конкуренцию Amazon и Meta готовы составить инвесторы с Ближнего Востока, в частности — из Дубая, чьи богачи давно помышляют последовать примеру коллег из Абу-Даби, Катара и Саудовской Аравии, которые владеют "Манчестер Сити", ПСЖ и "Ньюкаслом", соответственно.
24.11.2022 14:00
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Уау, было бы супер
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Куда, сериалы снимать?
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Абу и Даби пусть лучше, чем эти
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Упаси госпади от пендосов.
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Как видим эти убогие черти даже со старыми унитазами гораздо привлекательней портовой помойки
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Две гнилые корпорации с убогим менеджментом. Все продукты Мета – это полнейшее г*внище с кривым кодом от индийских разработчиков. Амазон ничего кроме своего магазина на ноги поставить не смог. Компания Origin или Prime с их провальным Властелином колец чего стоит. Надеюсь новость шутка. Даже Глейзеры будут лучше этих додиков.
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мета? мета? ору)) что за даун это выдумал
В июле-сентябре 2022 года убыток связанного с метавселенной подразделения Reality Labs в структуре Meta составил $3,7 млрд ($9,4 млрд с начала года).
Выручка бизнес-единицы составила $285 млн по сравнению с $558 млн за аналогичный период прошлого года.
В 2021 году Reality Labs получила убыток $10,2 млрд при выручке в $2,3 млрд.
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