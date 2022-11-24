Amazon и Meta заинтересованы в покупке "Юнайтед"

Компании Amazon и Meta находятся среди претендентов на покупку "Манчестер Юнайтед".

Как известно, Глэйзеры владеют "Юнайтед" уже 17 лет, и на текущей неделе американское семейство впервые озвучило свое намерение продать клуб с "Олд Траффорд".



Продажа "Юнайтед" может принести Глэйзерам свыше 5 миллиардов фунтов, хотя в свое время английский клуб обошелся им только в 790 млн. фунтов.



Среди потенциальных покупателей "Юнайтед" значатся не только частные инвесторы, но и богатейшие корпорации вроде Amazon и Meta, сообщает Daily Mail.



Серьезную конкуренцию Amazon и Meta готовы составить инвесторы с Ближнего Востока, в частности — из Дубая, чьи богачи давно помышляют последовать примеру коллег из Абу-Даби, Катара и Саудовской Аравии, которые владеют "Манчестер Сити", ПСЖ и "Ньюкаслом", соответственно.