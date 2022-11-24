Кейн готов сыграть против сборной США

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что нападающий Харри Кейн готов сыграть против США в пятницу.

Участие Кейна во втором для англичан матче на ЧМ-2022 оказалось под вопросом из-за полученной против Ирана травмы лодыжки в минувший понедельник.



Харри даже посетил местный госпиталь в Катаре, однако повреждение нападающего "Тоттенхэма" не носит серьезного характера.



"Он в порядке. Сегодня он чуть больше работал индивидуально, но завтра он вернется в общую группу, а в плане матча все будет хорошо".



"Мы отправили его в госпиталь просто, чтобы осмотреть. Думаю, иногда важно разобраться, что точно произошло, и в его случае все было хорошо".



"Это не столько лодыжка, сколько стопа. Это был неприятный стык, и я думаю, он еще довольно легко отделался".



"Когда он упал на газон, я затаил дыхание, но когда он продолжил игру, я испытал облегчение", — цитирует Саутгейта Sky Sports.