Бекхэм готов начать переговоры о покупке "Юнайтед"

Дэвид Бекхэм Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм готов начать переговоры о покупке клуба с "Олд Траффорд".

На текущей неделе американское семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед" с 2005 года, подтвердило свое намерение продать клуб.

Бекхэм не может позволить себе столь дорогостоящую покупку в одиночку, но готов сформировать консорциум инвесторов, чтобы забрать "красных дьяволов" из рук Глэйзеров, сообщает The Financial Times.

Дэвид по-прежнему знает многих в "Юнайтед", а также, будучи совладельцем клуба МЛС "Интер Майами", имеет связи с различными инвесторами из США.


Метки Бекхэм, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1147

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Последние комментарии:




  1. superglor 24.11.2022 12:52 # superglor
    Владелец - Бекхэм
    Капитан - Роналду
    Главный тренер - Гари Невилл
    Косметолог и специалист по внешности - Уэйн Руни
    Присмотрит за женами игроков - Райан Гиггз
    Специалист по работе с судейским корпусом - Алекс Фергюсон

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  2. gameboy 24.11.2022 12:41 # gameboy
    Покупка на хаях

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  3. arsenverim 24.11.2022 12:39 # arsenverim
    Из Катара приведет инвесторов

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  4. chelsea-69 24.11.2022 12:21 # chelsea-69
    ну это не Макгрегор какой-то

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  5. slavaukraine 24.11.2022 12:04 # slavaukraine
    Красиво будет! Бекс - <3

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