Бекхэм готов начать переговоры о покупке "Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм готов начать переговоры о покупке клуба с "Олд Траффорд".

На текущей неделе американское семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед" с 2005 года, подтвердило свое намерение продать клуб.



Бекхэм не может позволить себе столь дорогостоящую покупку в одиночку, но готов сформировать консорциум инвесторов, чтобы забрать "красных дьяволов" из рук Глэйзеров, сообщает The Financial Times.



Дэвид по-прежнему знает многих в "Юнайтед", а также, будучи совладельцем клуба МЛС "Интер Майами", имеет связи с различными инвесторами из США.