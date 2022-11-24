Бекхэм готов начать переговоры о покупке "Юнайтед"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм готов начать переговоры о покупке клуба с "Олд Траффорд".
На текущей неделе американское семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед" с 2005 года, подтвердило свое намерение продать клуб.
Бекхэм не может позволить себе столь дорогостоящую покупку в одиночку, но готов сформировать консорциум инвесторов, чтобы забрать "красных дьяволов" из рук Глэйзеров, сообщает The Financial Times.
Дэвид по-прежнему знает многих в "Юнайтед", а также, будучи совладельцем клуба МЛС "Интер Майами", имеет связи с различными инвесторами из США.
24.11.2022 12:00
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Покупка на хаях
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Из Катара приведет инвесторов
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ну это не Макгрегор какой-то
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Красиво будет! Бекс - <3
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