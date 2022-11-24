"Юнайтед" готов купить нападающего в январе

"Манчестер Юнайтед" открыт к приобретению нападающего в зимнее трансферное окно.

Приглашение забивного нападающего и так было одной из приоритетных задач для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на обозримое будущее, однако ранее ожидалось, что "красные дьяволы" попытаются подписать нужного игрока только следующим летом.



На текущей неделе планы "Юнайтед" претерпели изменения. Как сообщает Manchester Evening News, это связано с тем, что "дьяволы" расторгли контракт с Криштиану Роналду "по обоюдному согласию сторон".



Теперь "Юнайтед" готов рассмотреть варианты по приглашению бомбардира уже посреди сезона. Клуб с "Олд Траффорд" может вновь обратить свой взор на Коди Гакпо из ПСВ и Мемфиса Депая из "Барселоны", которыми интересовался еще минувшим летом.