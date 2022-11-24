Кайл Уолкер готов сыграть за сборную Англии

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер подтвердил, что он восстановился после операции на пахе и готов сыграть за сборную Англии.

32-летний Уолкер не выходит на футбольное поле с дерби против "Манчестер Юнайтед" 2 октября, и поездка Кайла на Чемпионат Мира в Катаре до последнего была под вопросом.



Уолкер пропустил стартовый для англичан матч на турнире, однако Кайл чувствует, что готов сразиться против сборной США в пятницу.



"Я в форме. Я тренируюсь уже две недели, и я чувствую себя готовым".



"Можно ли повторить на тренировках то, что бывает в матчах? Конечно, нет. Я, физиотерапевт и тренер по физической подготовке не можем играть 11 против 11. Мы сделали все возможное перед тем, как я вернулся к тренировкам с парнями и стал заниматься с мячом, поэтому я чувствую себя хорошо".



"У меня был надрыв в области паха. Мне поставили четыре скобы, и трижды их приходилось менять, но мое восстановление прошло великолепно. Я очень рад этим".



"Похоже, каждый доволен моим восстановлением. Мы всегда были в тесном контакте с хирургом, медиками "Сити" и медиками здесь".



"Я просто должен поблагодарить каждого за то, что они дали мне эту возможность оказаться здесь", — цитирует Уолкера The Independent.