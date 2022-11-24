Мерфи: "Только Месси и Ромеро имели бы место в старте сборной Англии"

Лионель Месси Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что только два игрока сборной Аргентины прошли бы в стартовый состав Англии.

Свой путь на Чемпионате Мира в Катаре аргентинцы начали с сенсационного поражения 1:2 от Саудовской Аравии в минувший вторник.

При этом перед началом турнира Аргентина получала отличную прессу и называлась одним из фаворитов на завоевание трофея.

По мнению Мерфи, Аргентина вовсе не так хороша, как о ней говорят, и только защитник "Тоттенхэма" Серхио Ромеро и нападающий ПСЖ Лионель Месси играли бы за сборную Англии.

"Я тут посмотрел на аргентинскую сборную, и порой ты легко поддаешься тому, что тебе пытается внушить пресса: они не проигрывали 35 матчей подряд, у них есть Месси, они должны быть одним из фаворитов".

"Но когда я посмотрел матч и пробежался взглядом по игрокам, у меня возник вопрос: как много из этих игроков прошли бы в стартовый состав нашей команды?"

"Два? Не больше трех. Конечно, находящийся в форме Месси проходит. Возможно, Ромеро имел бы место в центре обороны, когда он в порядке, хотя я знаю, что у него бывали травмы в "Тоттенхэме", — сообщил Мерфи talkSPORT.


Метки Мерфи, сборная Англии, сборная Аргентины, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 24.11.2022 10:58 # quavo
    Ромеро дно, привез гол . А англичане как всегда, долбоебы

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  2. mansoor 24.11.2022 10:23 # mansoor
    Сборная Англии 2000-х годов тоже была сильнее всех на бумаге.


    Центральные защитники:
    Кэмпбел Фердинанд Терри

    Крайние защитники:
    Эшли Коул, Мика Ричардс

    Центральные полузащитники:
    Лэмпард, Джерард, Скоулз

    Крайние полузащитники
    Леннон, Янг, Филипс

    Нападающие:
    Руни, Оуен.


    В итоге ноль кубков.

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  3. breadpeat 24.11.2022 09:58 # breadpeat
    на розовых единорогах в басике кататься это же не шуточное дело

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  4. alexomck 24.11.2022 09:33 # alexomck
    "место" - погоняло Кейна?

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  5. true-manc 24.11.2022 09:06 # true-manc
    кто этот бред ляпнул? а, какой-то колбасный даун, понятно

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  6. tursa 24.11.2022 09:04 # tursa
    Еще мартинес застолбил бы поз1

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