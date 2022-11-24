Мерфи: "Только Месси и Ромеро имели бы место в старте сборной Англии"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что только два игрока сборной Аргентины прошли бы в стартовый состав Англии.
Свой путь на Чемпионате Мира в Катаре аргентинцы начали с сенсационного поражения 1:2 от Саудовской Аравии в минувший вторник.
При этом перед началом турнира Аргентина получала отличную прессу и называлась одним из фаворитов на завоевание трофея.
По мнению Мерфи, Аргентина вовсе не так хороша, как о ней говорят, и только защитник "Тоттенхэма" Серхио Ромеро и нападающий ПСЖ Лионель Месси играли бы за сборную Англии.
"Я тут посмотрел на аргентинскую сборную, и порой ты легко поддаешься тому, что тебе пытается внушить пресса: они не проигрывали 35 матчей подряд, у них есть Месси, они должны быть одним из фаворитов".
"Но когда я посмотрел матч и пробежался взглядом по игрокам, у меня возник вопрос: как много из этих игроков прошли бы в стартовый состав нашей команды?"
"Два? Не больше трех. Конечно, находящийся в форме Месси проходит. Возможно, Ромеро имел бы место в центре обороны, когда он в порядке, хотя я знаю, что у него бывали травмы в "Тоттенхэме", — сообщил Мерфи talkSPORT.
24.11.2022 09:00
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Ромеро дно, привез гол . А англичане как всегда, долбоебы
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Сборная Англии 2000-х годов тоже была сильнее всех на бумаге.
Центральные защитники:
Кэмпбел Фердинанд Терри
Крайние защитники:
Эшли Коул, Мика Ричардс
Центральные полузащитники:
Лэмпард, Джерард, Скоулз
Крайние полузащитники
Леннон, Янг, Филипс
Нападающие:
Руни, Оуен.
В итоге ноль кубков.
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на розовых единорогах в басике кататься это же не шуточное дело
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"место" - погоняло Кейна?
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кто этот бред ляпнул? а, какой-то колбасный даун, понятно
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Еще мартинес застолбил бы поз1
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