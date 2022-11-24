Мерфи: "Только Месси и Ромеро имели бы место в старте сборной Англии"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что только два игрока сборной Аргентины прошли бы в стартовый состав Англии.

Свой путь на Чемпионате Мира в Катаре аргентинцы начали с сенсационного поражения 1:2 от Саудовской Аравии в минувший вторник.



При этом перед началом турнира Аргентина получала отличную прессу и называлась одним из фаворитов на завоевание трофея.



По мнению Мерфи, Аргентина вовсе не так хороша, как о ней говорят, и только защитник "Тоттенхэма" Серхио Ромеро и нападающий ПСЖ Лионель Месси играли бы за сборную Англии.



"Я тут посмотрел на аргентинскую сборную, и порой ты легко поддаешься тому, что тебе пытается внушить пресса: они не проигрывали 35 матчей подряд, у них есть Месси, они должны быть одним из фаворитов".



"Но когда я посмотрел матч и пробежался взглядом по игрокам, у меня возник вопрос: как много из этих игроков прошли бы в стартовый состав нашей команды?"



"Два? Не больше трех. Конечно, находящийся в форме Месси проходит. Возможно, Ромеро имел бы место в центре обороны, когда он в порядке, хотя я знаю, что у него бывали травмы в "Тоттенхэме", — сообщил Мерфи talkSPORT.