Сунесс: "Саутгейт должен был немедленно заменить Кейна"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен был немедленно заменить своего капитана Харри Кейна в матче против Ирана после травмы лодыжки.

Как известно, из-за травмы лодыжки Кейн теперь рискует пропустить матч против США на ЧМ-2022 в ближайшую пятницу. По мнению Сунесса, Харри поступил эгоистично в той ситуации, но в первую очередь Грэм винит Саутгейта.



"Я слежу за сборной Англии с точки зрения тренера, и когда я увидел то единоборство, то подумал: "У этого парня целая история проблем с лодыжками".



"Он ненадолго остался лежать, он не был в порядке, он осторожно ступал на эту ногу. Я подумал: "Нужно его сейчас же заменить". Это случилось на 48-й минуте, и он ушел с поля на 75-й. Он 27 минут бегал с такой лодыжкой".



"Некоторые игроки должны беречь себя. Он бомбардир. Он думал: "В этом матче против Ирана мы можем много забить, и я останусь на поле". Думаю, это было ошибкой".



"Думаю, тренер должен был немедленно заменить его. В тот момент они уже вели 3:0. Не было необходимости рисковать Харри еще больше".



"До приезда сюда я писал об этом турнире, и я правда думаю, что Англия сможет далеко зайти, если Харри забьет много голов. Я не уверен, кто еще сможет обеспечить голы против сильных команд, если не он".



"Так что этого можно было избежать, и это зависело от тренера — он должен был отреагировать на игрока, который хочет стать лучшим бомбардиром соревнования, но повел себя эгоистично в той ситуации. Он должен был поберечь себя", — сообщил Сунесс в эфире Sky Sports.