Роналду снова позовут в Саудовскую Аравию

Криштиану Роналду Нападающий Криштиану Роналду, покидающий "Манчестер Юнайтед", получит новое предложение из Саудовской Аравии.

В своем интервью Пирсу Моргану, из-за которого "Юнайтед" и решил расторгнуть его контракт, Роналду подтвердил, что отклонил роскошное предложение саудитов минувшим летом.

По информации The Telegraph, интерес к Криштиану с Ближнего Востока сохраняется, и саудовские клубы готовы предпринять новую попытку заманить 37-летнего португальца.

Одновременно Роналду будет предложено стать лицом кампании по проведению Чемпионата Мира 2030 года — Саудовская Аравия пока официально не озвучила свои намерения, но вынашивает идею принять мундиаль вместе с Египтом и Грецией.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 401



Поиск: