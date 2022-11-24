Роналду снова позовут в Саудовскую Аравию

Нападающий Криштиану Роналду, покидающий "Манчестер Юнайтед", получит новое предложение из Саудовской Аравии.

В своем интервью Пирсу Моргану, из-за которого "Юнайтед" и решил расторгнуть его контракт, Роналду подтвердил, что отклонил роскошное предложение саудитов минувшим летом.



По информации The Telegraph, интерес к Криштиану с Ближнего Востока сохраняется, и саудовские клубы готовы предпринять новую попытку заманить 37-летнего португальца.



Одновременно Роналду будет предложено стать лицом кампании по проведению Чемпионата Мира 2030 года — Саудовская Аравия пока официально не озвучила свои намерения, но вынашивает идею принять мундиаль вместе с Египтом и Грецией.