Роналду снова позовут в Саудовскую Аравию
Нападающий Криштиану Роналду, покидающий "Манчестер Юнайтед", получит новое предложение из Саудовской Аравии.
В своем интервью Пирсу Моргану, из-за которого "Юнайтед" и решил расторгнуть его контракт, Роналду подтвердил, что отклонил роскошное предложение саудитов минувшим летом.
По информации The Telegraph, интерес к Криштиану с Ближнего Востока сохраняется, и саудовские клубы готовы предпринять новую попытку заманить 37-летнего португальца.
Одновременно Роналду будет предложено стать лицом кампании по проведению Чемпионата Мира 2030 года — Саудовская Аравия пока официально не озвучила свои намерения, но вынашивает идею принять мундиаль вместе с Египтом и Грецией.
24.11.2022 07:00
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