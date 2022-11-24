Бели хочет купить Беллингема и Райса в "Челси"

Владелец "Челси" Тодд Бели заинтересован в приобретении полузащитников Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии" и Деклана Райса из "Вест Хэма".

Как сообщает The Telegraph, Бели лично присутствовал на международном стадионе "Халифа" в минувший понедельник, засвидетельствовав победу сборной Англии над Ираном со счетом 6:2.



Американский бизнесмен, который временно исполняет в "Челси" обязанности спортивного директора, использовал эту возможность, чтобы лично посмотреть в деле Беллингема и Райса. Увиденным он, вероятно, остался доволен.



Ожидается, что и Джуд, и Деклан покинут свои нынешние клубы следующим летом, однако одного желания Бели и его денег может оказаться недостаточно, чтобы заполучить двух английских полузащитников.



По информации источника, "Челси" не является фаворитом в борьбе за Беллингема, чья стоимость может превысить 100 миллионов фунтов. Однако и в борьбе за Райса, оцениваемого в 70 млн. фунтов, "синие" рискуют столкнуться с ожесточенной конкуренцией.