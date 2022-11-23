Лаймер отверг "Ливерпуль" и "Челси"

Полузащитник "РБ Лейпциг" Конрад Лаймер решил отвергнуть интерес "Ливерпуля" и "Челси".

Согласно слухам, "Ливерпуль" рассматривал Лаймера в качестве альтернативы своей приоритетной трансферной цели в лице Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии".



Также Конрада сватали в "Челси", который тоже нуждается в усилении центра поля, рискуя лишиться Нголо Канте и Жоржиньо в конце этого сезона.



Однако Bild утверждает, что Лаймер уже определился со своим будущим. 25-летний игрок сборной Австрии точно не будет продлевать свой истекающий в конце сезона контракт с "РБ Лейпциг", собираясь перейти свободным агентом в "Баварию".