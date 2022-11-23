Рэтклифф сделает предложение о покупке "Юнайтед"

Богатейший человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф сделает предложение о покупке "Манчестер Юнайтед" у семейства Глэйзеров.

Несмотря на то, что Рэтклифф лишь несколько месяцев назад пытался приобрести "Челси" у Романа Абрамовича и является держателем сезонного абонемента на "Стэмфорд Бридж", Джим всю свою жизнь более за "Юнайтед".



Только в прошлом месяце 70-летний Рэтклифф подтвердил, что контактировал с Глэйзерами, но те не были заинтересованы в продаже клуба с "Олд Траффорд".



Сейчас ситуация изменилась — накануне Глэйзеры официально подтвердили, что открыты к продаже "Юнайтед", и The Telegraph ожидает, что Рэтклифф попытается использовать эту возможность.



Состояние Рэтклиффа, который владеет французской "Ниццей", превышает 20 миллиардов фунтов, однако в борьбе за "красных дьяволов" глава нефтехимической компании Ineos может столкнуться с конкуренцией еще более состоятельных инвесторов.