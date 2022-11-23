Фернандеш — о конфликте МЮ и Роналду: "Мне не нужно выбирать сторону"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что не будет выбирать сторону в конфликте своего клуба с нападающим Криштиану Роналду.

Накануне "Юнайтед" объявил о расторжении контракта с 37-летним Роналду, который поплатился этим за свое скандальное интервью.



Сейчас Роналду находится в расположении сборной Португалии на Чемпионате Мира в Катаре — вместе с Фернандешем. Однако Бруну уверяет, что никому не удастся поссорить их с Криштиану.



"Я не испытываю дискомфорта. Мне не нужно выбирать чью-либо сторону".



"Играть вместе с Криштиану за клуб — это честь для меня. Я мечтал об этом, и я всегда это говорил. Криштиану всегда меня вдохновлял".



"Мне удалось поиграть вместе с Криштиану, и это стало исполнением мечты для меня. Это было замечательно для меня, и я наслаждался этим все время. Криштиану принял решение избрать другой жизненный путь, и мы должны уважать такие решения".



"Каждое решение требует уважения. Мы являемся игроками, но также мы — родители, братья, и мы знаем, что некоторые решения могут быть сложными, но эти решения во благо нас самих и наших семей", — цитирует Фернандеша The Independent.