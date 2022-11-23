Глэйзеры хотят получить за МЮ от 5 до 9 млрд. фунтов

Семейство Глэйзеров готово выслушать предложения насчет "Манчестер Юнайтед", начиная с суммы в 5 миллиардов фунтов.

Накануне Глэйзеры официально подтвердили, что открыты к продаже "Юнайтед" частично или полностью. Американское семейство уже наняло инвестиционных банкиров, которые будут взаимодействовать с потенциальными покупателями.



По информации Daily Mail, Глэйзеры надеются получить за "Юнайтед", который они купили в 2005 году за 790 млн. фунтов, свыше 5 млрд. фунтов.



Глэйзеры допускают, что при ажиотажном спросе инвесторов им удастся продать клуб с "Олд Траффорд" аж за 9 млрд. фунтов.



Добавим, у "красных дьяволов" есть все шансы стать самой крупной продажей среди спортивных команд в мире, перекрыв достижение "Денвер Бронкос" из НФЛ, который обошелся своему новому владельцу в 4 млрд. фунтов.