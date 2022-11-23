Сборная Англии надеется, что Кейн сыграет против США

Харри Кейн Сборная Англии оптимистична насчет участия своего капитана Харри Кейна в матче против США, несмотря на травму лодыжки.

Напомним, Кейн повредил свою лодыжку в стартовом для англичан матче на ЧМ-2022 против Ирана. Нападающий "Тоттенхэма" не мог тренироваться во вторник и даже был вынужден посетить госпиталь.

Однако в сборной ожидают, что Кейн поправится к пятнице, сообщает The Independent. Этого же мнения придерживается и первый номер англичан Джордан Пикфорд.

"Думаю, с ним все хорошо. Возможно, ему просто немого больно. Уверен, он в порядке, сегодня он занимался с нами на траве, и это хорошо. Он наш капитан", — сообщил прессе Пикфорд в среду.


Метки Кейн, сборная США, Тоттенхэм, травмы, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2022 19:00

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  1. ray-black 23.11.2022 19:19 # ray-black
    Надеюсь англики вылетят пораньше и у игроков будет время отдохнуть перед возобновлением игр АПЛ

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