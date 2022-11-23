Саутгейт опасается предвзятого отношения рефери к Англии на ЧМ-2022

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что опасается предвзятого отношения рефери к своей команде на Чемпионате Мира в Катаре.

В минувший понедельник англичане разгромили Иран со счетом 6:2, но при этом команда Саутгейта не получила явный пенальти за фол на защитнике Харри Магуайре в чужой штрафной.

Система VAR не стала вмешиваться в эпизоде с Магуайром, хотя похожая ситуация в матче Аргентины и Саудовской Аравии накануне увенчалась назначением 11-метрового.

Опасения у Саутгейта появились еще до начала турнира, когда председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина использовал Англию как пример в своем брифинге перед медиа.

"Из нас сделали пример в судейском видео, и это меня тревожит. Мы определенно должны были заработать пенальти в первом тайме, учитывая то, что показали на том брифинге".

"Возможно, пенальти в наши ворота во втором тайме и был — мы должны действовать лучше, но я слегка обеспокоен, что из нас сделали пример".

"И после этого против нас принимают такое решение, как в первом тайме. Нам нужна некоторая ясность насчет того, как нас будут судить", — цитирует Саутгейта talkSPORT.


Метки рефери, Саутгейт, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2022 18:00

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  1. kipeloff89 23.11.2022 18:22 # kipeloff89
    — Ой, теперь он и тебя сосчитал! — всхлипнул Телёнок.
    — Ну, он за это поплатится! — завизжала Свинья. — Вот я его сейчас!..

    (ответить)

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