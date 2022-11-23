Саутгейт опасается предвзятого отношения рефери к Англии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что опасается предвзятого отношения рефери к своей команде на Чемпионате Мира в Катаре.

В минувший понедельник англичане разгромили Иран со счетом 6:2, но при этом команда Саутгейта не получила явный пенальти за фол на защитнике Харри Магуайре в чужой штрафной.



Система VAR не стала вмешиваться в эпизоде с Магуайром, хотя похожая ситуация в матче Аргентины и Саудовской Аравии накануне увенчалась назначением 11-метрового.



Опасения у Саутгейта появились еще до начала турнира, когда председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина использовал Англию как пример в своем брифинге перед медиа.



"Из нас сделали пример в судейском видео, и это меня тревожит. Мы определенно должны были заработать пенальти в первом тайме, учитывая то, что показали на том брифинге".



"Возможно, пенальти в наши ворота во втором тайме и был — мы должны действовать лучше, но я слегка обеспокоен, что из нас сделали пример".



"И после этого против нас принимают такое решение, как в первом тайме. Нам нужна некоторая ясность насчет того, как нас будут судить", — цитирует Саутгейта talkSPORT.