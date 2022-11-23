Роналду дисквалифицирован на два матча

Криштиану Роналду Криштиану Роналду, покидающий "Манчестер Юнайтед", был дисквалифицирован FA на два матча за выбитый из рук фаната "Эвертона" телефон.

Напомним, этот инцидент приключился еще в прошлом сезоне, 9 апреля. Тогда Роналду выбил телефон из рук подростка-аутиста на "Гудисон Парк".

И хотя полиция завершила свое расследование, лишь ограничившись предупреждением Роналду, Ассоциация пошла дальше и сочла поведение Криштиану не только неподобающим, но и жестоким.

Обвинения в адрес Роналду были выдвинуты еще в сентябре, а сейчас независимая комиссия определилась с наказанием, сочтя вину 37-летнего португальца доказанной.

В итоге Роналду был дисквалифицирован на два матча, оштрафован на 50,000 фунтов и предупрежден насчет недопустимости подобного поведения в будущем.

Добавим, Криштиану придется отбыть эту дисквалификацию, даже если он перейдет в зарубежный клуб в январе.


Метки FA, дисквалификации, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 344

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gary47 23.11.2022 17:10 # gary47
    Красавчики, 8 месяцев тратили деньги налогоплательщиков на "расследование" и "независимые комиссии" из-за пустякового дела, решение по которому можно было вынести через 2-3 дня после содеянного! Тут даже российским чиновникам есть чему поучиться!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: