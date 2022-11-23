Роналду дисквалифицирован на два матча
Криштиану Роналду, покидающий "Манчестер Юнайтед", был дисквалифицирован FA на два матча за выбитый из рук фаната "Эвертона" телефон.
Напомним, этот инцидент приключился еще в прошлом сезоне, 9 апреля. Тогда Роналду выбил телефон из рук подростка-аутиста на "Гудисон Парк".
И хотя полиция завершила свое расследование, лишь ограничившись предупреждением Роналду, Ассоциация пошла дальше и сочла поведение Криштиану не только неподобающим, но и жестоким.
Обвинения в адрес Роналду были выдвинуты еще в сентябре, а сейчас независимая комиссия определилась с наказанием, сочтя вину 37-летнего португальца доказанной.
В итоге Роналду был дисквалифицирован на два матча, оштрафован на 50,000 фунтов и предупрежден насчет недопустимости подобного поведения в будущем.
Добавим, Криштиану придется отбыть эту дисквалификацию, даже если он перейдет в зарубежный клуб в январе.
23.11.2022 17:00
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Красавчики, 8 месяцев тратили деньги налогоплательщиков на "расследование" и "независимые комиссии" из-за пустякового дела, решение по которому можно было вынести через 2-3 дня после содеянного! Тут даже российским чиновникам есть чему поучиться!
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