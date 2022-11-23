Фанаты МЮ призвали Глэйзеров поскорее продать клуб

Объединение болельщиков "Манчестер Юнайтед" (Manchester United Supporters Trust) призвало семейство Глэйзеров поскорее продать клуб.

Минувшей ночью владельцы "Юнайтед" официально объявили о своей готовности продать "Юнайтед" или долю в нем. Фанаты клуба с "Олд Траффорд" не просто хотят, чтобы Глэйзеры ушли, но и — поскорее.



"Последние 17 лет характеризовались долгом и спадом — на поле и за его пределами. Большинство фанатов "Юнайтед" согласны с вашим умозаключением — настало время перемен".



"Вы сделали огромные деньги на "Манчестер Юнайтед". Вы вывели сотни миллионов фунтов из клуба и не сделали инвестиций ни на пенни. Какой бы ни была ваша коммерческая цель в 2005 году, мы полагаем, вы ее достигли".



"Сейчас вы можете сделать две вещи для своего наследия. Первая — отдать приоритет интересам "Манчестер Юнайтед", нежели финансовым интересам акционеров. В данный момент наш клуб больше, чем когда-либо прежде, нуждается в правильном собственнике, и это должно быть приоритетом, нежели просто передать клуб тому, кто предложит вам больше всего денег".



"Во-вторых, мы умоляем вас действовать быстро. В футболе любая пауза или неопределенность губительны. Если вы решили продать, мы призываем вам сделать это быстро и позволить клубу двигаться дальше без какой-либо задержки", — говорится в заявлении MUST.