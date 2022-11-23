"Челси" не планирует приглашать Роналду
"Челси" дистанцировался от слухов, связывающих нападающего Криштиану Роналду с переездом на "Стэмфорд Бридж".
Накануне "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду "по обоюдному согласию сторон", отреагировав прекращением сотрудничества на скандальное интервью Криштиану Пирсу Моргану.
В прессе сразу же появились слухи, что владелец "Челси" Тодд Бели вновь хочет заполучить Роналду, пригласить которого он хотел еще минувшим летом.
Однако The Telegraph и Evening Standard в один голос утверждают, что Криштиану не перейдет к "синим" в январе, даже несмотря на то, что 37-летний португалец доступен свободным агентом.
На "Стэмфорд Бридж" чувствуют, что Роналду не подходит для игрового стиля Грэма Поттера. Кроме того, "Челси" уже заручился услугами Кристофера Нкунку, который перейдет к "синим" из "РБ Лейпциг" в конце сезона.
23.11.2022 15:00
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Последние комментарии:
Да, но .. ведь болельщики поМЮйки уже обрадовались ..
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Променять Тухеля на Поттера.
Променять Роналду на Нкунку.
Добро пожаловать в мир нового Чолси.
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