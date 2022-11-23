"Челси" не планирует приглашать Роналду

"Челси" дистанцировался от слухов, связывающих нападающего Криштиану Роналду с переездом на "Стэмфорд Бридж".

Накануне "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду "по обоюдному согласию сторон", отреагировав прекращением сотрудничества на скандальное интервью Криштиану Пирсу Моргану.



В прессе сразу же появились слухи, что владелец "Челси" Тодд Бели вновь хочет заполучить Роналду, пригласить которого он хотел еще минувшим летом.



Однако The Telegraph и Evening Standard в один голос утверждают, что Криштиану не перейдет к "синим" в январе, даже несмотря на то, что 37-летний португалец доступен свободным агентом.



На "Стэмфорд Бридж" чувствуют, что Роналду не подходит для игрового стиля Грэма Поттера. Кроме того, "Челси" уже заручился услугами Кристофера Нкунку, который перейдет к "синим" из "РБ Лейпциг" в конце сезона.