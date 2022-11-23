"Челси" не планирует приглашать Роналду

Криштиану Роналду "Челси" дистанцировался от слухов, связывающих нападающего Криштиану Роналду с переездом на "Стэмфорд Бридж".

Накануне "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду "по обоюдному согласию сторон", отреагировав прекращением сотрудничества на скандальное интервью Криштиану Пирсу Моргану.

В прессе сразу же появились слухи, что владелец "Челси" Тодд Бели вновь хочет заполучить Роналду, пригласить которого он хотел еще минувшим летом.

Однако The Telegraph и Evening Standard в один голос утверждают, что Криштиану не перейдет к "синим" в январе, даже несмотря на то, что 37-летний португалец доступен свободным агентом.

На "Стэмфорд Бридж" чувствуют, что Роналду не подходит для игрового стиля Грэма Поттера. Кроме того, "Челси" уже заручился услугами Кристофера Нкунку, который перейдет к "синим" из "РБ Лейпциг" в конце сезона.


Метки Роналду, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. staryi-eblan 23.11.2022 15:10 # staryi-eblan
    Да, но .. ведь болельщики поМЮйки уже обрадовались ..

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  2. superglor 23.11.2022 15:06 # superglor
    Променять Тухеля на Поттера.
    Променять Роналду на Нкунку.

    Добро пожаловать в мир нового Чолси.

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