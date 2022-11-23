"Сити" объявил, что Гвардиола остается до 2025 года

"Манчестер Сити" официально объявил о том, что главный тренер Хосеп Гвардиола заключил новый контракт до лета 2025.

Предыдущий контракт Гвардиолы истекал уже в конце этого сезона, и прежде Хосеп очень расплывчато высказывался насчет своего будущего.



Но как только настала пауза, связанная с Чемпионатом Мира в Катаре, Гвардиола снял эту неопределенность и согласился продлить свое пребывание на "Этихад" на два года.



Напомним, Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года. За это время "горожане" завоевали 11 больших трофеев, включая четыре из пяти последних титулов Премьер-Лиги.



"Сити" выиграл 271 из 374 матчей при Гвардиоле (72.4%), в среднем забивая по 2.46 голов за игру (всего 921 гол).



"Я так рад остаться в "Манчестер Сити" еще на два года. Моей благодарности никогда не будет достаточно для каждого в клубе за оказанное доверие. Я так счастлив, и мне так комфортно здесь. У меня есть все необходимое, чтобы делать свою работу как можно лучше".



"Я знаю наверняка, что следующая глава этого клуба будет удивительной в следующее десятилетие. Так было в предыдущие 10 лет и будет в следующие 10 лет, потому что этот клуб так стабилен".



"С первого дня здесь я чувствую нечто особенное. Я не могу находиться в месте лучше".



"Я по-прежнему чувствую, что мы способны достичь большего вместе, и поэтому я хочу остаться и продолжать сражаться за трофеи", — сообщил Гвардиола.



Как отмечает The Guardian, новый контракт Гвардиолы предусматривает повышение его зарплаты, хотя 51-летний испанец и так был самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге с жалованием в 20 миллионов фунтов в год.