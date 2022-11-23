"Сити" объявил, что Гвардиола остается до 2025 года

Ферран Сориано и Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" официально объявил о том, что главный тренер Хосеп Гвардиола заключил новый контракт до лета 2025.

Предыдущий контракт Гвардиолы истекал уже в конце этого сезона, и прежде Хосеп очень расплывчато высказывался насчет своего будущего.

Но как только настала пауза, связанная с Чемпионатом Мира в Катаре, Гвардиола снял эту неопределенность и согласился продлить свое пребывание на "Этихад" на два года.

Напомним, Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года. За это время "горожане" завоевали 11 больших трофеев, включая четыре из пяти последних титулов Премьер-Лиги.

"Сити" выиграл 271 из 374 матчей при Гвардиоле (72.4%), в среднем забивая по 2.46 голов за игру (всего 921 гол).

"Я так рад остаться в "Манчестер Сити" еще на два года. Моей благодарности никогда не будет достаточно для каждого в клубе за оказанное доверие. Я так счастлив, и мне так комфортно здесь. У меня есть все необходимое, чтобы делать свою работу как можно лучше".

"Я знаю наверняка, что следующая глава этого клуба будет удивительной в следующее десятилетие. Так было в предыдущие 10 лет и будет в следующие 10 лет, потому что этот клуб так стабилен".

"С первого дня здесь я чувствую нечто особенное. Я не могу находиться в месте лучше".

"Я по-прежнему чувствую, что мы способны достичь большего вместе, и поэтому я хочу остаться и продолжать сражаться за трофеи", — сообщил Гвардиола.

Как отмечает The Guardian, новый контракт Гвардиолы предусматривает повышение его зарплаты, хотя 51-летний испанец и так был самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге с жалованием в 20 миллионов фунтов в год.


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 232

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelseaaaa 23.11.2022 14:15 # chelseaaaa
    Последний его контракт, дальше пойдет в другой клуб или даже сборную Испании может пойти тренировать

    (ответить)

  2. true-manc 23.11.2022 14:11 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  3. narcot 23.11.2022 14:10 # narcot
    Кокозахи, вам пи3да



    «Давайте обратим внимание на то, что следующая проблема — это Казахстан»

    Помёт и его гости собираются «брать» Казахстан и обсуждают эти планы в эфире федерального ТВ.

    Это уже разжигание или ещё нет?

    (ответить)

  4. iskander8sg 23.11.2022 14:07 # iskander8sg
    Пока жив суп, где то плачет африканский мальчик!
    #diesup

    (ответить)

  5. narcot 23.11.2022 14:06 # narcot
    В Омске школьница упала в яму с горячей водой, которая образовалась из-за прорыва теплотрассы, но не была огорожена. Девочку госпитализировали с ожогами первой степени.

    А помните на Сахалине взорвался негазифицированный дом? Погибло уже 10 человек, и ещё 9 пострадали. Не помните? И никто не помнит, а прошло всего 4 дня

    (ответить)

  6. kellborn 23.11.2022 14:06 # kellborn
    Как же уныл пока ЧМ. Опять чтоль 0-0 скатают?

    (ответить)

  7. van-dijk 23.11.2022 14:04 # van-dijk
    3
    ГОДАБЕЗЛЧ
    3

    (ответить)

  8. narcot 23.11.2022 14:03 # narcot
    У армяш опять рот в хуйцах


    ОДКБ готова оказать помощь Таджикистану и Кыргызстану в разрешении пограничного конфликта

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: