"Сити" объявил, что Гвардиола остается до 2025 года
"Манчестер Сити" официально объявил о том, что главный тренер Хосеп Гвардиола заключил новый контракт до лета 2025.
Предыдущий контракт Гвардиолы истекал уже в конце этого сезона, и прежде Хосеп очень расплывчато высказывался насчет своего будущего.
Но как только настала пауза, связанная с Чемпионатом Мира в Катаре, Гвардиола снял эту неопределенность и согласился продлить свое пребывание на "Этихад" на два года.
Напомним, Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года. За это время "горожане" завоевали 11 больших трофеев, включая четыре из пяти последних титулов Премьер-Лиги.
"Сити" выиграл 271 из 374 матчей при Гвардиоле (72.4%), в среднем забивая по 2.46 голов за игру (всего 921 гол).
"Я так рад остаться в "Манчестер Сити" еще на два года. Моей благодарности никогда не будет достаточно для каждого в клубе за оказанное доверие. Я так счастлив, и мне так комфортно здесь. У меня есть все необходимое, чтобы делать свою работу как можно лучше".
"Я знаю наверняка, что следующая глава этого клуба будет удивительной в следующее десятилетие. Так было в предыдущие 10 лет и будет в следующие 10 лет, потому что этот клуб так стабилен".
"С первого дня здесь я чувствую нечто особенное. Я не могу находиться в месте лучше".
"Я по-прежнему чувствую, что мы способны достичь большего вместе, и поэтому я хочу остаться и продолжать сражаться за трофеи", — сообщил Гвардиола.
Как отмечает The Guardian, новый контракт Гвардиолы предусматривает повышение его зарплаты, хотя 51-летний испанец и так был самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге с жалованием в 20 миллионов фунтов в год.
23.11.2022 14:00
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Последний его контракт, дальше пойдет в другой клуб или даже сборную Испании может пойти тренировать
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КОРОЛИ!!!
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