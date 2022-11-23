Глэйзеры подтвердили свою готовность продать МЮ

Семейство Глэйзеров подтвердило, что открыто к продаже "Манчестер Юнайтед" или доли в нем.

Накануне вечером "Юнайтед" объявил о прекращении контракта с нападающим Криштиану Роналду, а вскоре после этого в прессе появилась информация, что Глэйзеры готовы продать свой клуб.



Затем через фондовую биржу Нью-Йорка, где торгуются акции "Юнайтед", "красные дьяволы" распространили заявление о том, что совет директоров начинает процесс "рассмотрения стратегических альтернатив для клуба".



В заявлении говорится, что совет директоров "рассмотрит все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие транзакции, связанные с клубом".



Также "Юнайтед" обещает пересмотр "различных инициатив по усиления клуба, включая реконструкцию стадиона и инфраструктуры, расширение коммерческих операций клуба в глобальном масштабе".