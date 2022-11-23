Глэйзеры подтвердили свою готовность продать МЮ

Олд Траффорд Семейство Глэйзеров подтвердило, что открыто к продаже "Манчестер Юнайтед" или доли в нем.

Накануне вечером "Юнайтед" объявил о прекращении контракта с нападающим Криштиану Роналду, а вскоре после этого в прессе появилась информация, что Глэйзеры готовы продать свой клуб.

Затем через фондовую биржу Нью-Йорка, где торгуются акции "Юнайтед", "красные дьяволы" распространили заявление о том, что совет директоров начинает процесс "рассмотрения стратегических альтернатив для клуба".

В заявлении говорится, что совет директоров "рассмотрит все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие транзакции, связанные с клубом".

Также "Юнайтед" обещает пересмотр "различных инициатив по усиления клуба, включая реконструкцию стадиона и инфраструктуры, расширение коммерческих операций клуба в глобальном масштабе".


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 701

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ivan-tns 23.11.2022 13:23 # ivan-tns
    Любая смена собственника - кризис в клубе

    (ответить)

  2. mancunia-planet 23.11.2022 13:21 # mancunia-planet
    Не то, чтобы продать, а ещё варианты инвестиций в клуб... У них нет задачи именно только по продаже, они хотят бабла больше в любом виде привлечения средств. И момент правильный выбрал для подобного объявления, жиды умеют вести дела...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: