Глэйзеры подтвердили свою готовность продать МЮ
Семейство Глэйзеров подтвердило, что открыто к продаже "Манчестер Юнайтед" или доли в нем.
Накануне вечером "Юнайтед" объявил о прекращении контракта с нападающим Криштиану Роналду, а вскоре после этого в прессе появилась информация, что Глэйзеры готовы продать свой клуб.
Затем через фондовую биржу Нью-Йорка, где торгуются акции "Юнайтед", "красные дьяволы" распространили заявление о том, что совет директоров начинает процесс "рассмотрения стратегических альтернатив для клуба".
В заявлении говорится, что совет директоров "рассмотрит все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие транзакции, связанные с клубом".
Также "Юнайтед" обещает пересмотр "различных инициатив по усиления клуба, включая реконструкцию стадиона и инфраструктуры, расширение коммерческих операций клуба в глобальном масштабе".
23.11.2022 13:00
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Любая смена собственника - кризис в клубе
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Не то, чтобы продать, а ещё варианты инвестиций в клуб... У них нет задачи именно только по продаже, они хотят бабла больше в любом виде привлечения средств. И момент правильный выбрал для подобного объявления, жиды умеют вести дела...
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