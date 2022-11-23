"Вест Хэм" ожидает, что Райс уйдет

"Вест Хэм" ожидает, что полузащитник Деклан Райс покинет клуб после окончания этого сезона.

Серьезный интерес к Райсу существовал еще минувшим летом, и сам Деклан был готов уйти на повышение, однако "Вест Хэму" удалось сохранить свою звезду.



Сделать то же самое следующим летом "молотобойцы" не надеются, потому что после окончания этого сезона у Райса останется всего 12 месяцев по контракту.



Деклан уже отклонил предложение "Вест Хэма" о новом контракте с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю, дав понять, что для него это не вопрос денег.



23-летний игрок сборной Англии решительно настроен перебраться в клуб, где он сможет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



Среди клубов, которые внимательно следят за Райсом, Football Insider называет "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".