Кин считает, что Чемпионат Мира нельзя было проводить в Катаре

Рой Кин Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал неправильным проведение Чемпионата Мира в Катаре.

Кин расстроен, что ФИФА решила доверить проведение ЧМ-2022 Катару — стране, где пренебрегают правами человека, преследуют ЛГБТ-меньшинства и закрывает глаза на рабские условия труда мигрантов.

"Чемпионата Мира не должно быть здесь, не должно. Сейчас много говорят о связанной с ФИФА коррупции, об отношении этой страны к рабочим мигрантам и геям, и я думаю, замечательно, что эти темы выносят на обсуждение".

"Они не должны были проводить Чемпионат Мира при таком отношении к людям. Все мы любим футбол, и мы хотим популяризировать нашу игру. Но игнорировать права человек только из-за того, что это футбольный турнир, неправильно. Его не должно быть здесь", — сообщил Кин в эфире ITV.


Метки Кин, ФИФА, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1235

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gunnerfromvlad 23.11.2022 12:15 # gunnerfromvlad
    Так я чёт не понял.. Они в футбол хотят играть или в жопу ебаться?

    (ответить)

  2. true-manc 23.11.2022 12:13 # true-manc
    кинка оказался радужным ахахахаха и ето еще самый боевитый дьяволенок)))

    (ответить)

  3. ivan-tns 23.11.2022 11:39 # ivan-tns
    Хайповая борода. На этом всё!

    (ответить)

  4. mancunia-planet 23.11.2022 11:22 # mancunia-planet
    В России все было охуенно.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: