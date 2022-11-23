Кин считает, что Чемпионат Мира нельзя было проводить в Катаре
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал неправильным проведение Чемпионата Мира в Катаре.
Кин расстроен, что ФИФА решила доверить проведение ЧМ-2022 Катару — стране, где пренебрегают правами человека, преследуют ЛГБТ-меньшинства и закрывает глаза на рабские условия труда мигрантов.
"Чемпионата Мира не должно быть здесь, не должно. Сейчас много говорят о связанной с ФИФА коррупции, об отношении этой страны к рабочим мигрантам и геям, и я думаю, замечательно, что эти темы выносят на обсуждение".
"Они не должны были проводить Чемпионат Мира при таком отношении к людям. Все мы любим футбол, и мы хотим популяризировать нашу игру. Но игнорировать права человек только из-за того, что это футбольный турнир, неправильно. Его не должно быть здесь", — сообщил Кин в эфире ITV.
23.11.2022 11:00
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Последние комментарии:
Так я чёт не понял.. Они в футбол хотят играть или в жопу ебаться?
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кинка оказался радужным ахахахаха и ето еще самый боевитый дьяволенок)))
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Хайповая борода. На этом всё!
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В России все было охуенно.
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