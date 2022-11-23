"Челси" начинает переговоры с Роналду
Владелец "Челси" Тодд Бели готов начать переговоры о переходе нападающего Криштиану Роналду к "синим".
Накануне "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду, а значит в январе Криштиану сможет присоединиться к другому клубу свободным агентом.
Достоверно известно, что Бели состоит в хороших отношениях с Жорже Мендешем, агентом Роналду, и задумывался о приглашении Криштиану еще минувшим летом, но тогда этому воспротивился Томас Тухель.
Как сообщает CBS Sports, сейчас Бели намерен вернуться к идее с приглашением 37-летнего португальца, благо тот доступен безо всякой компенсации. Однако Тодду нужно будет постараться, чтобы убедить в целесообразности этого трансфера Грэма Поттера, сменившего Тухеля на посту главного тренера в сентябре.
23.11.2022 10:00
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Последние комментарии:
Уехехехе пенсы сосать!
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Впервые в жалкой истории Челси за них будет играть великий игрок. Почти 20 лет к этому шли убогие, порадуемся хоть за них.
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Какой же Челси никчемный...
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Поттер временщик. С него спроса нет и он ничего не решает
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Это чё такое ваще???
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