"Челси" начинает переговоры с Роналду

Владелец "Челси" Тодд Бели готов начать переговоры о переходе нападающего Криштиану Роналду к "синим".

Накануне "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду, а значит в январе Криштиану сможет присоединиться к другому клубу свободным агентом.



Достоверно известно, что Бели состоит в хороших отношениях с Жорже Мендешем, агентом Роналду, и задумывался о приглашении Криштиану еще минувшим летом, но тогда этому воспротивился Томас Тухель.



Как сообщает CBS Sports, сейчас Бели намерен вернуться к идее с приглашением 37-летнего португальца, благо тот доступен безо всякой компенсации. Однако Тодду нужно будет постараться, чтобы убедить в целесообразности этого трансфера Грэма Поттера, сменившего Тухеля на посту главного тренера в сентябре.