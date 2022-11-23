"Челси" начинает переговоры с Роналду

Криштиану Роналду Владелец "Челси" Тодд Бели готов начать переговоры о переходе нападающего Криштиану Роналду к "синим".

Накануне "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду, а значит в январе Криштиану сможет присоединиться к другому клубу свободным агентом.

Достоверно известно, что Бели состоит в хороших отношениях с Жорже Мендешем, агентом Роналду, и задумывался о приглашении Криштиану еще минувшим летом, но тогда этому воспротивился Томас Тухель.

Как сообщает CBS Sports, сейчас Бели намерен вернуться к идее с приглашением 37-летнего португальца, благо тот доступен безо всякой компенсации. Однако Тодду нужно будет постараться, чтобы убедить в целесообразности этого трансфера Грэма Поттера, сменившего Тухеля на посту главного тренера в сентябре.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2022 10:00

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  1. yaxaaabalya 23.11.2022 10:33 # yaxaaabalya
    Уехехехе пенсы сосать!

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  2. superglor 23.11.2022 10:14 # superglor
    Впервые в жалкой истории Челси за них будет играть великий игрок. Почти 20 лет к этому шли убогие, порадуемся хоть за них.

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  3. ivan-tns 23.11.2022 10:13 # ivan-tns
    Какой же Челси никчемный...

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  4. redevil777 23.11.2022 10:03 # redevil777
    Поттер временщик. С него спроса нет и он ничего не решает

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  5. chelsea-69 23.11.2022 10:01 # chelsea-69
    Это чё такое ваще???

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