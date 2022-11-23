"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Малиновского

"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского.

Как известно, главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт, и решающим фактором для него является поддержка на трансферном рынке в январе.



Конте всерьез рассчитывает на усиление в зимнее окно, и одним из его новичков может стать Малиновский, который оценивается в 15.5 млн. фунтов.



Предполагается, что спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи уже работает над согласованием трансфера 29-летнего украинца, который в этом сезоне не имеет твердого места в стартовом составе "Аталанты".