"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Малиновского
"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского.
Как известно, главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт, и решающим фактором для него является поддержка на трансферном рынке в январе.
Конте всерьез рассчитывает на усиление в зимнее окно, и одним из его новичков может стать Малиновский, который оценивается в 15.5 млн. фунтов.
Предполагается, что спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи уже работает над согласованием трансфера 29-летнего украинца, который в этом сезоне не имеет твердого места в стартовом составе "Аталанты".
23.11.2022 09:00
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Зачем он?Как игрок ротации?Возможно.. Только Зачем?
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