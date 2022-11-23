Фердинанд: "И МЮ, и Роналду будут довольны своим расставанием"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что и клуб с "Олд Траффорд", и нападающий Криштиану Роналду будут довольны своим расставанием.

Во вторник вечером "Юнайтед" объявил о прекращении контракта с Роналду по обоюдному согласию сторон. "Красные дьяволы" не смогли простить Криштиану его критические высказывания насчет главного тренера Эрика Тен Хага, владельцев Глэйзеров и общего положения вещей в клубе.



По мнению Фердинанда, обе стороны добились желаемого. Рио предлагает не зацикливаться на случившемся.



"Думаю, теперь обе стороны будут довольны. Естественно, он давал интервью с мыслью о том, что он хочет уйти из клуба, потому что он не был счастлив здесь, и он дал это очень ясно понять".



"Но также я думаю, что Тен Хаг получил желаемое. Обе стороны довольны. Жизнь идет дальше. Для Криштиану Роналду открывается новая глава", — сообщил Фердинанд BBC.