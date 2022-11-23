Кейн рискует пропустить матч против сборной США

Над капитаном сборной Англии Харри Кейном нависла серьезная угроза пропустить матч против США на Чемпионате Мира в Катаре из-за травмы лодыжки.

29-летний Кейн ушиб свою лодыжку в победном для англичан матче против Ирана в минувший понедельник (6:2), будучи замененным на 76-й минуте.



Во вторник Харри все еще испытывал дискомфорт в области лодыжки, из-за чего медицинский штаб "трех львов" принял решение отправить нападающего "Тоттенхэма" в госпиталь на углубленное обследование.



После обследования стало понятно, что Кейн рискует не сыграть в ближайшую пятницу против американцев, сообщает The Sun. По всей видимости, вопрос об участии Харри в матче будет решаться в последний момент.