Глэйзеры готовы продать "Юнайтед"
Семейство Глэйзеров, владеющее "Манчестер Юнайтед", рассматривает возможность продажи клуба.
Глэйзеры владеют "Юнайтед" с 2005 года, когда они приобрели клуб — большей частью в долг — за 790 миллионов фунтов.
В предыдущие годы неоднократно появлялись слухи, что "Юнайтед" может быть продан, однако на сей раз американцы действительно готовы выйти из проекта, утверждает Sky Sports.
Глэйзеры рассматривают как возможность привлечения инвестиций третьей стороны с помощью продажи доли в "Юнайтед", так и полную продажу клуба.
Инвестиционные банкиры, нанятые Глэйзерами, уже получили соответствующие инструкции. Более того, в ближайшее время "красные дьяволы" могут сделать соответствующее заявление, как это недавно сделали владельцы "Ливерпуля".
Добавим, во вторник капитализация "Юнайтед" выросла почти на 400 млн. долларов на фоне новости о расторжении контракта с нападающим Криштиану Роналду.
23.11.2022 06:00
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