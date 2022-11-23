"Спортинг" назван ранним фаворитом в борьбе за Роналду

"Спортинг" был назван ранним фаворитом в борьбе за нападающего Криштиану Роналду, покидающего "Манчестер Юнайтед".

Уехав на Чемпионат Мира игроком "Юнайтед", Роналду вернется из Катара свободным агентом и сможет перейти в другой клуб с открытием трансферного окна в январе.



Огромная зарплата Роналду видится проблемой к любому трансферу, однако Evening Standard, ссылаясь на букмекеров, сообщает, что наиболее вероятным сценарием является возвращение Криштиану в "Спортинг".



Следом — по убыванию шансов заполучить 37-летнего португальца — значатся "Челси", клубы МЛС, "Бавария", ПСЖ, "Наполи", "Рома", "Реал" и "Манчестер Сити".



В то же время испанское издание Marca утверждает, что Роналду "разрывается" между "Ньюкаслом" и "Ан-Насром" из Саудовской Аравии, но The Telegraph предлагает этому не верить — "сороки" имеют "нулевой интерес" к приглашению Криштиану.