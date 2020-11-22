МЮ сэкономит 16 млн. фунтов благодаря уходу Роналду

Расставание с нападающим Криштиану Роналду позволит "Манчестер Юнайтед" сэкономить около 16 миллионов фунтов.

Ранее днем "Юнайтед" объявил об уходе Роналду по "обоюдному согласию сторон", причем Криштиану покидает клуб с "Олд Траффорд" немедленно.



Daily Mail подтверждает, что стороны смогли договориться о полюбовном расставании. "Красные дьяволы" не будут устраивать скандал и подавать в суд на Криштиану после его скандального интервью.



Но в обмен на это и на статус свободного агента 37-летний португалец, получавший в Манчестере 500,000 фунтов в неделю, был вынужден отказаться от остаточной стоимости своего контракта.



Таким образом, Роналду добровольно отказался о16 млн. фунтов. Неудивительно, что акции "Юнайтед" отреагировали на это резким ростом — более чем на 13% за день.