Роналду: "Это правильное время для нового вызова"

Нападающий Криштиану Роналду выпустил заявление по поводу своего ухода из "Манчестер Юнайтед".

В понедельник "Юнайтед" объявил о расставании с Роналду "по обоюдному согласию сторон", отреагировав расторжением контракта на обидное для клуба интервью Криштиану.



По словам 37-летнего игрока сборной Португалии, он считает это время правильным для смены обстановки и уже предвкушает новый вызов.



"В результате диалога с "Манчестер Юнайтед" мы достигли взаимной договоренности о прекращении нашего контракта".



"Я люблю "Манчестер Юнайтед", и я люблю фанатов. Это никогда не изменится".



"Есть ощущение, что это правильное время, чтобы откликнуться на новый вызов. Я желаю "Манчестер Юнайтед" всего наилучшего", — сообщил Роналду в своем заявлении.