Роналду: "Это правильное время для нового вызова"
Нападающий Криштиану Роналду выпустил заявление по поводу своего ухода из "Манчестер Юнайтед".
В понедельник "Юнайтед" объявил о расставании с Роналду "по обоюдному согласию сторон", отреагировав расторжением контракта на обидное для клуба интервью Криштиану.
По словам 37-летнего игрока сборной Португалии, он считает это время правильным для смены обстановки и уже предвкушает новый вызов.
"В результате диалога с "Манчестер Юнайтед" мы достигли взаимной договоренности о прекращении нашего контракта".
"Я люблю "Манчестер Юнайтед", и я люблю фанатов. Это никогда не изменится".
"Есть ощущение, что это правильное время, чтобы откликнуться на новый вызов. Я желаю "Манчестер Юнайтед" всего наилучшего", — сообщил Роналду в своем заявлении.
22.11.2022 22:00
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