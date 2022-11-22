Роналду: "Это правильное время для нового вызова"

Криштиану Роналду Нападающий Криштиану Роналду выпустил заявление по поводу своего ухода из "Манчестер Юнайтед".

В понедельник "Юнайтед" объявил о расставании с Роналду "по обоюдному согласию сторон", отреагировав расторжением контракта на обидное для клуба интервью Криштиану.

По словам 37-летнего игрока сборной Португалии, он считает это время правильным для смены обстановки и уже предвкушает новый вызов.

"В результате диалога с "Манчестер Юнайтед" мы достигли взаимной договоренности о прекращении нашего контракта".

"Я люблю "Манчестер Юнайтед", и я люблю фанатов. Это никогда не изменится".

"Есть ощущение, что это правильное время, чтобы откликнуться на новый вызов. Я желаю "Манчестер Юнайтед" всего наилучшего", — сообщил Роналду в своем заявлении.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2022 22:00

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  1. breadpeat 22.11.2022 22:38 # breadpeat
    ну да.. конечно

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  2. sausage 22.11.2022 22:10 # sausage
    Чемодан-вокзал-Лиссабон

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  3. edgarkuznetsov 22.11.2022 22:02 # edgarkuznetsov
    Кому нужен этот старикан

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