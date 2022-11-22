Агбонлахор: "Беллингем способен стать капитаном сборной Англии"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что у полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема есть задатки капитана сборной Англии.

Накануне именно 19-летний Беллингем открыл счет в победном для англичан матче против Ирана на Чемпионате Мира в Катаре.



Не только своим голом, но и зрелой игрой Беллингем произвел неизгладимое впечатление на Агбонлахора, который считает, что Джуд может стать одной из главных звезд турнира.



"У нас со стадиона был хороший обзор, и мы увидели, что он — в своем возрасте — указывает другим игрокам, что нужно делать".



"Когда это делает такой молодой игрок, это говорит о том, что у него есть потенциал однажды стать капитаном сборной Англии. Он уже является лидером и не боится говорить старшим партнерам, что нужно делать. И он просто диктовал игру, не так ли?"



"Он отбирал мяч всякий раз, когда мы его теряли, он мчался вперед и забил очень хороший гол. До его гола было ощущение: "А не пора ли выпускать Фодена?" Потому что мы не могли взломать их оборону".



"Он забил хороший гол, и он выдающийся игрок. Я чувствую, что это может быть его Чемпионат Мира", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.