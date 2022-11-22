"Ньюкасл" вернется за Педро в январе

"Ньюкасл" собирается вернуться за нападающим "Уотфорда" Жоао Педро в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Ньюкасл" предлагал за Педро 30 миллионов фунтов, включая бонусы, однако "Уотфорд" ответил отказом, а в сентябре заключил с Жоао новый контракт до 2028 года.



Несмотря на это, Педро остается на радаре у "Ньюкасла". "Сороки" продолжают отслеживать успехи 21-летнего бразильца, который забил шесть голов и отдав две результативные передачи в этом сезоне Чемпионшипа.



Как сообщает Football Insider, клуб с "Сент-Джеймс Парк" считает Педро талантом топ-уровня с потенциалом стать большой звездой Премьер-Лиги.



Источник называет интерес "Ньюкасла" к Педро "конкретным" и ожидает, что в январе "сороки" сделают новое предложение насчет Жоао.