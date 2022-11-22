Мэддисон по-прежнему не может тренироваться со сборной Англии

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон пропустил очередную тренировку сборной Англии.

Напомним, 25-летний Мэддисон прилетел в Катар с травмой колена и не тренировался на прошлой неделе. Также Джеймс пропустил стартовый для англичан матч на ЧМ-2022 против Ирана.



На следующей день после победы 6:2 Мэддисон так и не сумел приступить к тренировкам. Помимо него, отсутствовал лишь нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон, вышедший на замену против иранцев.



При этом защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр и нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, у которых возникли проблемы со здоровьем против Ирана, занимались в общей группе.