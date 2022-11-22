Гвардиола согласовал продление контракта с "Сити" до 2025 года
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласовал продление своего контракта на два года.
Сегодня утром в испанской прессе появилась информация, что Гвардиола, пользуясь паузой на Чемпионат Мира в Катаре, почти договорился со своим клубом о новой сделке.
Авторитетное издание The Athletic подтверждает эту информацию и уточняет, что Хосеп уже согласовал продление своего контракта, истекающего в конце этого сезона, до лета 2025.
Изначально Гвардиола продлит свой контракт только на один год, однако и у Хосепа, и "Сити" будет опция еще на 12 месяцев — если хотя бы одна из сторон этого не захочет, опция не будет активирована. Соглашение такой же структуры каталонец заключил в ноябре 2020.
Добавим, этот сезон является уже седьмым для 51-летнего Гвардиолы в "Сити". При Хосепе "горожане" завоевали четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, четыре Кубка Лиги и два Суперкубка Англии.
22.11.2022 17:00
Просмотров: 258
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как же Орбан опускает хохлов. Заодно даёт им понять, что страну они уже просрали, и столбит свой кусок пирога.
(ответить)
Да и фиг с ним. Сити уже сыпется, Пеп хоть и фанатичный топчик, но и его команда не вечна.
(ответить)
3 года ещё без ЛЧ.
(ответить)
хуёво справы...
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Король
(ответить)
Ну и ладно.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий