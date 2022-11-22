Гвардиола согласовал продление контракта с "Сити" до 2025 года

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласовал продление своего контракта на два года.

Сегодня утром в испанской прессе появилась информация, что Гвардиола, пользуясь паузой на Чемпионат Мира в Катаре, почти договорился со своим клубом о новой сделке.

Авторитетное издание The Athletic подтверждает эту информацию и уточняет, что Хосеп уже согласовал продление своего контракта, истекающего в конце этого сезона, до лета 2025.

Изначально Гвардиола продлит свой контракт только на один год, однако и у Хосепа, и "Сити" будет опция еще на 12 месяцев — если хотя бы одна из сторон этого не захочет, опция не будет активирована. Соглашение такой же структуры каталонец заключил в ноябре 2020.

Добавим, этот сезон является уже седьмым для 51-летнего Гвардиолы в "Сити". При Хосепе "горожане" завоевали четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, четыре Кубка Лиги и два Суперкубка Англии.


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 22.11.2022 17:16 # sausage
    Как же Орбан опускает хохлов. Заодно даёт им понять, что страну они уже просрали, и столбит свой кусок пирога.

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  2. sausage 22.11.2022 17:15 # sausage
    Да и фиг с ним. Сити уже сыпется, Пеп хоть и фанатичный топчик, но и его команда не вечна.

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  3. van-dijk 22.11.2022 17:11 # van-dijk
    3 года ещё без ЛЧ.

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  4. skydreams 22.11.2022 17:07 # skydreams
    хуёво справы...

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  5. liverpyl 22.11.2022 17:05 # liverpyl
    КОРОЛЬ!!!

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  6. meshuggah 22.11.2022 17:05 # meshuggah
    Король

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  7. kellborn 22.11.2022 17:03 # kellborn
    Ну и ладно.

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