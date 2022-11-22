Гвардиола согласовал продление контракта с "Сити" до 2025 года

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласовал продление своего контракта на два года.

Сегодня утром в испанской прессе появилась информация, что Гвардиола, пользуясь паузой на Чемпионат Мира в Катаре, почти договорился со своим клубом о новой сделке.



Авторитетное издание The Athletic подтверждает эту информацию и уточняет, что Хосеп уже согласовал продление своего контракта, истекающего в конце этого сезона, до лета 2025.



Изначально Гвардиола продлит свой контракт только на один год, однако и у Хосепа, и "Сити" будет опция еще на 12 месяцев — если хотя бы одна из сторон этого не захочет, опция не будет активирована. Соглашение такой же структуры каталонец заключил в ноябре 2020.



Добавим, этот сезон является уже седьмым для 51-летнего Гвардиолы в "Сити". При Хосепе "горожане" завоевали четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, четыре Кубка Лиги и два Суперкубка Англии.