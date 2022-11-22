Рюдигер: "Увольнение Тухеля стало ударом по мне"

Защитник "Реала" Антонио Рюдигер признался, что был потрясен новостью об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера "Челси".

Тухель был уволен "Челси" вскоре после закрытия летнего трансферного окна, и это сильно удивило Рюдигера, который немногим ранее ушел свободным агентом от "синих" в "Реал".



"Это стало ударом по мне. Это был шок, учитывая то, чего мы добились в клубе, пускай и при предыдущем владельце. Он получил желаемых игроков, а затем внезапно ушел".



"Но это "Челси". В каком-то смысле это не сюрприз. Я написал ему: "Спасибо тебе большое за все, что ты сделал". Не только для меня, а для всех нас. Без него победа в Лиге Чемпионов была бы невозможна", — сообщил Рюдигер The Guardian.